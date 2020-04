Zloděj se zbožím za 30 tisíc prošel prodavačce za zády. Kameře neunikl

„Zloděj si v obchodě počínal velmi zkušeně, do připraveného košíku postupně naskládal nejrůznější zboží a trpělivě vyčkával na svou šanci. Ta pravá chvíle nastala, jakmile pokladní začala markovat vyskládané zboží jiného zákazníka. Toho troufalý nenechavec hbitě využil a za jejími zády se s vrchovatě naplněným košíkem prostě nepozorovaně prosmýkl,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala.

Podezřelým je podle policie muž hubené postavy ve věku kolem 30 až 40 let. Oblečený byl do bílého svetru a tmavých kalhot. Na hlavě měl nasazenou červenou kšiltovku a na nohou červené boty.

Detektivové by ocenili i pomoc svědka. Ten je střední postavy, ve věku 40 až 50 let. Oblečený byl do světlé bundy a modrých kalhot. Na hlavě měl nasazenou bílou kšiltovku a na nohou hnědé boty. Jakékoli informace policisté uvítají na lince 158.