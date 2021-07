Zloděj na Liberecku prchal na zahradním traktůrku. Doplatil na to, že to vypadalo divně

Ve skladu ukradl zahradní traktůrek, do baťohu si přidal i motorovou pilu a nakonec se vloupal i pro několik lahví alkoholu do nedaleké restaurace. Noční řádění 44letého zloděje v Krásné Studánce na Liberecku ale nemělo dlouhého trvání. Muže dopadli policisté, když na traktůrku odjížděl z Krásné Studánky směrem do Vratislavic nad Nisou, kde bydlí.