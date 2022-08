Zloděj dostal od muže v parku dvě facky. Ten ho pak pronásledoval s mačetou

„O pár hodin později vnikl do zaparkovaného auta v ulici Národních Hrdinů a vzal doklady od vozidla a autorádio. Majiteli způsobil škodu asi patnáct set korun,“ dodala mluvčí policie Andrea Cejnková.

Zloděj se vrátil do prodejny v Tachově ve chvíli, kdy tam vyšetřovala kriminálka

Policisté ho však viní i z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. V parku v Hodoníně se totiž dostal do blíže nespecifikovaného konfliktu s mužem, od kterého následně dostal dvě facky.

„Podezřelého to rozzuřilo natolik, že z kalhot vytáhl mačetu, zvedl ji nad hlavu a začal muže s výhrůžkami nahánět,“ konstatovala mluvčí, aniž by přiblížila, co bylo příčinou konfliktu.