Zfetovaní v kradeném autě ujížděli na Příbramsku rychlostí 160 km/h, policie střílela na kola

„Policisté si všimli v Dobříši vozidla značky Volvo, kterému nesvítilo přední světlo, a rozhodli se ho zastavit. To však rozhodně neměl v úmyslu řidič automobilu,“ uvedla policejní mluvčí Monika Schindlová.

Řidič začal ujíždět směrem na Příbram a pak do Sedlčan. „Motorista nereagoval na opakované výzvy k zastavení, ignoroval blikající majáky, houkání a rozsvícený nápis Stop,“ dodala mluvčí.

U osady Zrůbek unikající řidič vytlačil policejní auto do příkopu. Další hlídka pak začala střílet autu na pneumatiky, ale řidič na to nedbal a pokračoval do Sedlčan. Tam se otočil a vyrazil opět směrem na Zrůbek, kde už policisté čekali s připraveným zastavovacím pásem. I tak ale muž za volantem ujel na prázdných pneumatikách několik dalších desítek metrů, než ho policejní hlídky vytlačily mimo silnici.