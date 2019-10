Ženu přes hodinu znásilňoval u stadionu. Policie ho nenašla, tak případ odložila

Před činem zachytilo podezřelého muže několik bezpečnostních kamer. Po muži ve věku okolo 45 let, vysokém zhruba 180 cm, který měl snědou pleť, se ale slehla zem. „Případ byl odložen, pachatele jsme nevypátrali,“ sdělil Novinkám v pondělí mluvčí policie Jan Daněk.

Poškozená vypověděla, že při napadení křičela a muž ji srazil k zemi a škrtil. „Pak jsem se nějak uvolnila a on toho nechal. Bylo to hrozné, jsem z toho vyřízená. Muselo to trvat asi hodinu dvě,“ uvedla dříve policii.