Žena zemřela po týdnech trápení. Muž nezavolal pomoc, protože neměla pojištění

„Ačkoliv se jednalo o velmi bolestivé zranění, ze kterého jí trčely ven kosti, lékaře nekontaktovala a neudělal to ani její spolubydlící, kterému zhruba tři týdny před očima chřadla. Rána na rameni jí začala bez lékařské péče hnisat a ona rychle slábla,“ popsala mluvčí policie Ivana Baláková.

„Dříve to neudělal podle svého vyjádření proto, že jeho spolubydlící neměla v Čechách zdravotní pojištění a on se bál toho, že by musel výjezd zdravotnické záchranné služby platit za ni,“ konstatovala Baláková.