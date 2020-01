Žena z lágru se rehabilitace nedočkala

Čtyřiaosmdesátiletá Ingeborg Cäsarová táborem prošla i s rodiči. Na soud se obrátila, aby je rehabilitoval. Okresní soud v Hodoníně návrhu nevyhověl. Soud řekl, že to, co prožila, bylo důsledkem druhé světové války a zákon o soudní rehabilitaci se na to nevztahuje.