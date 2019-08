Žena nepřežila odběr vajíček, další bojovala o život. Lékaři osvobozeni

Za usmrcení a ublížení na zdraví z nedbalosti jim hrozilo až šest let vězení, soud je ale zatím nepravomocně osvobodil.

Podcenili možnost vzniku vnitřního krvácení a rozhodli se obě ženy pouze sledovat namísto jejich odeslání do nemocnice, i když neměli k dispozici potřebné přístrojové vybavení.

„Podcenili možnost vzniku vnitřního krvácení a rozhodli se obě ženy pouze sledovat namísto jejich odeslání do nemocnice, i když neměli k dispozici potřebné přístrojové vybavení a možnost laboratorní kontroly k zjištění či vyvrácení zdravotních komplikací. Zdravotní potíže hodnotili nedostatečně kriticky a zejména opožděně, čímž znemožnili včasný transport a zásah k zastavení nitrobřišního krvácení,“ stálo v obžalobě.

Když už se lékaři kliniky rozhodli přivolat záchranku a převézt jednu z žen do Fakultní nemocnice v Brně, bylo pozdě. Žena okamžitě putovala na sál, kde jí z břicha odsáli 4,5 litru krve. „Při operaci se rozvinul plicní edém, došlo k srdeční zástavě a úmrtí v důsledku příliš dlouhého vnitřního krvácení. K úmrtí nemuselo dojít, pokud by lékaři poškozenou adekvátně sledovali, provedli správnou diagnostickou rozvahu a včas ji odeslali do nemocnice,“ byl přesvědčen státní zástupce.