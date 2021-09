Žena na koloběžce i cyklista jeli bez helmy a havarovali. Letěl pro ně vrtulník

Žena podle prvotních informací neměla při jízdě na koloběžce v Černošicích na Praze-západ nasazenou ochrannou přilbu. Při pádu utrpěla vážná poranění hlavy a záchranáři ji museli mimo jiné zaintubovat. Poté ženu sanitkou převezli na fotbalové hřiště, kde přistál vrtulník, ten pak ženu dopravil do jedné z pražských nemocnic.

K obdobnému případu vzlétl stejný vrtulník v neděli večer do ulice Na Chmelnici ve Slaném na Kladensku. Tam spadl z kola cyklista. Ani on neměl na hlavě ochrannou přilbu, která by mohla zmírnit případnou újmu na zdraví.