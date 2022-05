Žena bodla přítele do zad. Mám ji pořád rád, řekl u soudu

Nešťastník utrpěl vážná zranění, mimo jiné poranění levé plíce. Sám si pak telefonicky přivolal matku, jež ho převezla do nemocnice v Šumperku, kde byl operován a potom i hospitalizován do 18. listopadu 2021.

Bodal do krajana dokud o něj nezlomil nůž, odsedí si 10 let

Obžalovaná útok u soudu přiznala. Odmítla však, že by partnera měla v úmyslu zabít. „Jen jsem chtěla, když mě držel za ruce a nadával mi, aby mě pustil, abych mohla jít spát. Nebylo to poprvé, co mě napadl, bála jsem se. Jednou rukou jsem se mu vysmekla, šáhla za sebe a byl tam ten nůž. Kdyby na odkapávači ležel třeba talíř, vzala bych právě ten. Chtěla jsem ho jen škrábnout, vystrašit. Přehnala jsem to, šlo to jistě řešit jinak, byla jsem však vystresovaná. Nevěděla jsem, zda se mnou někam švihne, co bude prostě dál,“ vypověděla Jaňourová.