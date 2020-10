Zeman podal dovolání proti verdiktu soudu, který ignoroval nouzový stav

Doposud soudy vyhlášení nouzového stavu spojeného s výskytem koronaviru vyhodnotily jako událost vážně ohrožující život a zdraví lidí, na což trestní zákoník pamatuje u krádeže přísnějším postihem, a to odnětím svobody od dvou do osmi let.

Podle něj situace v době výskytu koronaviru není jednoduchá a vláda musela přijmout různá opatření. „Ale to, že obžalovaný páchal krádeže v potravinových řetězcích za situace, kdy obchody a ostraha fungovaly normálně, nijak nezvyšovalo škodlivost jeho jednání. Nelze to srovnávat například s rabováním při povodních,“ dodal krajský soud a podotkl, že jiná situace by nastala, pokud by obžalovaný kradl zdravotní materiál nebo jiné věci úzce související se šířením nákazy. „Tam je přísnější právní kvalifikace samozřejmě na místě,“ vysvětlil krajský soud.