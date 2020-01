Železničář vykázal ženu od kolejí, vzápětí mu útočník zlomil nos

„Stalo se to po páté hodině ráno, když se poškozený chystal vejít do dopravní kanceláře. Útočník muže nejprve zezadu kopl do zad a následně ho ranou pěstí do obličeje srazil k zemi,“ popsala konflikt rokycanská policejní mluvčí Hana Kroftová s tím, že v případ policisté kvalifikovali jako výtržnictví a ublížení na zdraví.