Ze sportovce udělal invalidu. Ukrajincovi zpřísnili trest za pobodání v Plzni

Vrchní soud v Praze ve středu zpřísnil trest Ukrajinci Andriji Šovheňukovi (21) z šesti na 10 let vězení za útok nožem na muže v Plzni v listopadu 2018. O sedm let starší muž utrpěl zranění, po kterém mu museli lékaři amputovat nohu. Do té doby byl aktivním hráčem florbalu. Odvolání proti předchozímu verdiktu soudu v Plzni podala žalobkyně, která žádala, aby byl čin kvalifován přísněji - ne jako těžké ublížení na zdraví, ale jako pokus o vraždu. Vrchní soud jí vyhověl.