Zdrogovaný a se zákazem řízení trefil na Znojemsku felicii, dostal 5,5 roku

Osudný zářijový den roku 2016 usedl Rudolf Bednář za volant, i když měl zákaz řízení. Byl také pod vlivem drog a výrazně překročil povolenou rychlost. Svým Volkswagenem Passat tehdy narazil do Škody Felicie, v níž utrpěli těžká zranění tři lidé, přičemž jedna žena při transportu do nemocnice zemřela. Bednářovi za to ve středu Krajský soud v Brně uložil trest 5,5 roku vězení, dalších osm let nesmí muž sednout za volant.