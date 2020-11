Zavražděný muž ležel v remízku na Vysočině mnoho let. Našel ho hledač pokladů

Dvojice brutálně zabila mladíka, policie navrhla obžalobu z pět let staré vraždy

"K bližšímu popisu muže lze uvést, že se jedná o osobu kavkazoidního typu ve stáří 34 až 45 let, pravděpodobněji ale 35 až 40 let. Muž byl vysoký 181 až 185 centimetrů, měl černohnědé vlasy v délce 30 centimetrů a měl kratší vousy v oblasti brady a na lících. Doba úmrtí byla stanovena na 15 let a méně od nálezu těla.