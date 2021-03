Závodníka soudí za to, že na Hodonínsku srazil autem pořadatele i konkurenta. Hrozí mu 12 let

„Ten ho z důvodů porušení pravidel vykázal ze startu. Obžalovaný se pak snažil projet boxovou uličkou, přitom úmyslně do pořadatele najel. Pak jel dál uličkou, zrychloval a úmyslně narazil do dalších účastníků závodu,“ prohlásila v obžalobě státní zástupkyně Iveta Eichlerová s tím, že zranění muži jen shodou okolností neutrpěli život ohrožující poranění.

Chaloupek před soudem jednoznačně odmítl, že by do někoho vědomě narazil. „Přijel jsem na poslední testovací jízdu, pořadatel mě ale zastavil, že nemůžu jet. Řekl mi, že se mám otočit a odjet ze startu. Bylo tam málo prostoru, při tom otáčení jsem škrtl o druhé auto. Majiteli jsem řekl, že to pak uhradím. Otočil jsem se a snažil jsem se jet na svoje místo, v tom přišel ten pořadatel a postavil se před moje auto. Stál tam, nic neříkal, pak uhnul, já se rozjel a těsně potom jsem uslyšel nějakou ránu. Nikoho jsem ale neviděl. Že bych někoho srazil, to odmítám, to bych hned zastavil,“ tvrdil muž.