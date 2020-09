Závěr inspekce: Justiční stráž před napadením soudkyně neselhala

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) nyní dospěla k závěru, že justiční stráž, jež soudní budovy střeží, neudělala chybu.

Inspekce prověřovala, zda členové justiční stráže, která je součástí Vězeňské služby ČR a má na starosti udržování bezpečnosti v budovách soudů, státních zastupitelství a ministerstva spravedlnosti, nezanedbali své povinnosti. To se prý nepotvrdilo.

Na dvůr jen výjimečně

„V této záležitosti jsme neshledali jakékoliv pochybení příslušníků justiční stráže, jelikož nůž nebyl přenesen přes střežené místo. Čili pochybení justiční stráže je tak tímto způsobem vyloučené,“ uvedla na dotaz Práva mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.

Středočeský krajský soud sídlí v areálu na náměstí Kinských na pražském Smíchově. Komplex budov je zvenku obklopen nádvořími s fontánou. A právě přes dvůr pachatel nůž do soudu pronesl. Kamerové záznamy odhalily, že zbraň přehodil přes plot na nádvoří, následně bez problémů prošel bezpečnostní kontrolou u vchodu do komplexu a pro nůž si došel. Samotné napadení ženy v taláru se obešlo bez zranění.

Útočník skončil ve vazbě a je stíhaný pro trestný čin násilí proti úřední osobě. Za útok na soudkyni mu nyní hrozí až šest let vězení. Na tom se nic nezměnilo, jak Právu řekl policejní mluvčí Jan Daněk. „Případ je stále ve vyšetřování,“ uvedl.

Motiv pachatele není dosud znám. Fyzický útok na soudkyni je nicméně v Česku mimořádnou událostí.

„Trestní soudci, zvlášť ti, co soudí na prvním stupni na krajských soudech, to znamená tu nejzávažnější trestnou činnost, čelí výhrůžkám. Ale co se týče přímého napadení, tak to v České republice není běžné,“ řekla v červenci Právu předsedkyně Soudcovské unie Daniela Zemanová.

Případ upozornil na bezpečnostní mezery Krajského soudu v Praze, což se jeho vedení snažilo okamžitě vyřešit. Po incidentu vydal předseda soudu Ljubomír Drápal mimořádné opatření, které má zajistit větší bezpečnost v soudních budovách.

Jednou z novinek je to, že veřejnost nebude mít přístup do soudního dvora, který posloužil k pronesení zbraně. Výjimku dostanou pouze lidé, kteří budou muset přes dvůr do vedlejší budovy k soudnímu jednání.