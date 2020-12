Zatajila, že syn je autista. Školu žalovala o 140 tisíc pro diskriminaci

Počátek sporu sahá až do školního roku 2011/2012. Na základní školu nastoupil chlapec až v říjnu poté, co odešel z předchozí školy. Byl přitom přijat jako mimořádně nadaný žák bez zmínky o zdravotním postižení. Teprve po několika týdnech vyšlo najevo, že je autista.

„Zamlčení postižení bylo nefér vůči škole. Hoch se dopouštěl opakovaných kázeňských excesů nad únosnou mez. Podle školní psycholožky byl iniciátorem šarvátek, popichoval spolužáky a manipuloval s nimi. Přístup školy byl velmi vstřícný, je to vidět i z rozsáhlé e-mailové komunikace. Pokud by si učitelé měli takto psát se všemi rodiči, nedělali by nic jiného,“ upozornil soudce Ryška.

Bez povšimnutí soudu nezůstalo ani to, že matka například vepsala své poznámky do doporučení speciální pedagogické poradny, čímž dokument znehodnotila a odložila tak přijetí individuálního vzdělávacího plánu.

Problémy byly i v družině, což nakonec vyvrcholilo chlapcovým útěkem. Situaci by tehdy mohlo vyřešit to, pokud by hoch měl v družině svého asistenta pedagoga. Jenže to předpisy neumožňovaly. „Škola tak byla systémem zahnána do pasti. A je potřeba zdůraznit, že antidiskriminační zákon není jediným zákonem na světě,“ dodal Ryška.