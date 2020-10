Zastupitel poslal na starostku policii. Vadilo mu, že byla po volbách u sčítání hlasů

Uběhlo jen pár minut po skončení hlasování ve volbách do krajů v sobotu 3. října a zastupitel Nového Kramolína na Domažlicku Pavel Chmelík vytočil tísňovou linku 158. Policistům nahlásil vstup nepovolané osoby do volební místnosti v budově obecního úřadu, kde v té době mělo probíhat sčítání hlasů. Šlo o místní starostku Janu Knopfovou, která tam podle Chmelíka neměla co dělat.