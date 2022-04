Zastupitel měl získat miliony z nelegálního hazardu

Společně s Holečkem, který byl ve funkci šéfa kasina, je stíhán i jeho pobočník Milan Fiala, jenž se staral o výběr peněz. Oběma hrozí až šest let vězení.

„V období od prosince 2019 do srpna následujícího roku v úmyslu společně získávat finanční prospěch protiprávně provozovali celkem devět hracích přístrojů, aniž by byl u nich zajištěn dálkový přenos herních a finančních dat do kontrolního systému ministerstva financí. Tím nebyly splněny zákonné povinnosti pro řádný provoz těchto přístrojů,“ uvedl žalobce Ondřej Wendler.