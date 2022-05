Záškodník znečistil na Plzeňsku rybník a studánku motorovým olejem

„Byl to jednoznačně cílený útok. Bohužel ale neznáme motiv. Nebylo to o tom zbavit se starého oleje, ale evidentní záměr způsobit škodu. O to více je to nepochopitelné. Co to může být za člověka, který vyleje do studánky deset litrů oleje,“ reagoval Václav Vajshajtl z radnice ve Starém Plzenci, pod který Sedlec patří.