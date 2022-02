Žárlivého krajana přizabili dva Bulhaři v Praze. Rozlomili o něj pálku

Ahmed s Asenovem, kteří v České republice pracovali v továrnách na autodíly, podle obžaloby loni v létě brutálním způsobem zmlátili poblíž Bulovky v Praze 8 svého krajana. Údajně proto, aby si tak Ahmed vyřešil osobní spory, které se zmláceným měl.

Asenov poškozeného dovezl k bytu jeho bývalé přítelkyně. „Asenov poté, co se tvářil jako jeho přítel a předstíral spolčení s ním proti obviněnému Ahmedovi, vyndal ze zavazadlového prostoru auta baseballovou pálku, kterou poškozeného zcela nečekaně udeřil do hlavy tak razantně, že se rozlomila (pálka) na dva kusy,“ popsala počátek útoku státní zástupkyně Hana Vlášková s tím, že muž upadl do bezvědomí.

Asenov pak přivolal Ahmeda, který podle spisu s rozběhem kopl krajana do hlavy. Oba obžalovaní mlátili a kopali muže dál, dokud je neokřikl z okna náhodný svědek. Muže naložili do kufru auta a odjeli. Během cesty se muži podařilo ze zavazadlového prostoru dostat, tak ho oba obžalovaní dále mlátili a kopali. Navíc si brutální útok ještě natáčeli na mobil.

Bezvládné tělo nakonec odvezli do Kobylis, kde ho pohodili do křoví a odjeli. Policie je zakrátko dopadla, zmlácenému zachránili život až v Ústřední vojenské nemocnici. Utrpěl vážná poranění hlavy, měl otok na mozku, zlomené obličejové kosti a krvácel do mozku.

30 piv a pervitin

Podle Ahmeda i Asenova stojí za celým konfliktem žena. Konkrétně bývalá žena poškozeného, se kterou se začal Ahmed stýkat a poškozený to těžce nesl. Už v minulosti ze žárlivosti prý někoho zmlátil.

Zjistil si na Ahmeda číslo a následovala prý smršť zpráv plných nadávek. Ahmedovi mimo jiné napsal, že bude „je*at jeho matku v hrobě“ a že mu ukáže, kdo je „opravdový muž.“ Dokonce mělo dojít na dohodu, že by se o ženu porvali a vítěz by ji získal, na kterou Ahmed přistoupil.

Události ale nabraly nový směr a poškozený se podle Asenova vypravil spíše na jakousi trestnou výpravu. Údajně se měl posilnit třiceti pivy a pervitinem.

Zbytek událostí se podle obžalovaných víceméně odehrál tak, jak bylo popsáno v obžalobě, byť několik věcí ve svých výpovědích zpochybnili či poupravili. „Je těžké o tom tady mluvit, ale oba dva jsme ho bili. Bili jsme ho společně, nechtěli jsme to původně udělat,“ přiznal Ahmed. „Za všechno, co se stalo, se moc omlouvám. Je mi to líto, omlouvám se,“ doplnil na závěr výpovědi.