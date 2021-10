Žárlivec si za vraždu partnerky a jejího milence odsedí 19 let

Obžalovaný se k činu před soudem přiznal, stejně jako dříve kriminalistům. „Cítím se vinen. Stalo se to tak, jak je to popsané v obžalobě,” prohlásil Kumbera. „Nesouhlasím ale s tím, že jsem čin plánoval,” doplnil obžalovaný.

„Jel jsem nakoupit a všiml jsem si auta poškozeného a v něm zahlédl Martinu. Nebyl jsem si jist, jestli je to ona, tak jsem jel za nimi přesvědčit se. Když jsem za nimi dojel, začala hádka. Martina ječela, co tam dělám, ať vypadnu. Říkala, že si může dělat, co chce, že si chce užívat. Pak křičela, že jsem v posteli stál za hovno. To jsem neustál,” vypovídal Kumbera.