Žalobkyně popírá, že by vynášela informace

Máchová přiznala, že byli s Gáboríkem přátelé. Znala ho totiž jako policistu, který i po konci kariéry u bezpečnostního sboru s detektivy spolupracoval. Nesouhlasí ale s tím, že by mu poskytovala jakékoliv neveřejné informace.

„Bavili jsme se o případech stejně, jako když se sejdou státní zástupci, advokáti nebo soudci. Ti se také baví o kauzách, které jsou většinou v mediálním prostoru, nebo si sdělují nějaké odborné názory, ale že bychom to brali jako vyzrazování informací, spíš to je takové tříbení názorů a podobně,“ řekla novinářům Máchová.

Máchová v úterý v rozhovoru s novináři podotkla, že věděla, že ji někdo delší dobu sleduje. Prý ale nejprve netušila, že to je policie. Věřit tomu začala až poté, co v bytě přítele našli štěnici. Potvrzení pak přišlo, když jí řekli dva obvinění z kauzy, na kterou dohlížela, že ji prověřuje tehdejší protimafiánský útvar Roberta Šlachty.

Máchová to včera důrazně odmítla. Hájila se tím, že na státním zastupitelství byla zástupkyní vedoucí odboru ekonomické kriminality a musela znát případy, kterými se odbor zabýval. Upozornila, že do spisů nepřistupovala neoprávněně.

Máchová je viněna i z toho, že v dalších případech Gáboríka informovala o úkonech trestního řízení, třeba o tom, že v nich bude vyžadována právní pomoc nebo že bude k řízení přibrán znalec. V tomto případě nepopřela, že by se s Gáboríkem o případech bavila, odmítla však, že by šlo o informace ze spisů.

Uznala však, že se s Gáboríkem o případech bavit neměla. „Ale že by to byl nějaký náš byznys, jak je tu podsouváno, tak to určitě není,“ doplnila.