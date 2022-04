Žalobkyně chce stíhat soudního úředníka za čachry se znaleckými razítky

Detektivové z protimafiánského útvaru poslali případ k ledu s tím, že neprokázali subjektivní stránku trestného činu, tedy že by Jiří Ř. za zvýhodnění uchazečů dostal něco do kapsy nebo tím někomu zajistil neoprávněný prospěch.

Podle ní musel být Jiří Ř. srozuměn s tím, že nekompetentní osoby, které byly jeho přičiněním zapsány do seznamu znalců, tím získaly neoprávněný prospěch.

Počet adeptů, kteří nesplňovali patřičná kritéria, a přesto byli na doporučení Jiřího Ř. jmenováni předsedou krajského soudu znalci, překročil sedmdesátku. „Nicméně se nejednalo o osoby, které by byly nezpůsobilé k podávání kvalitních znaleckých posudků,“ konstatovali policisté.

Nezjistili ani, že by neoprávněně jmenovaní znalci podávali nesprávné, vadné nebo tendenční posudky. Způsob práce Jiřího Ř. vyšetřovatelé označili za lajdácký.

Policisté mu vytýkají například to, že zcela rezignoval na ověřování podkladů, které mu se žádostí o jmenování znalce uchazeči předkládali.

Podle něj byl vyšetřovaný úředník jediným, kdo agendu znalců a tlumočníků na soudu obhospodařoval. „Já bych ho nepodezíral z nějakého nekalého úmyslu. Vidím to spíš tak, že se ocitl už na konci svých sil. On sám se mi za to omluvil,“ uzavřel Tripes.