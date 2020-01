Žalobce chce pro Ratha 2,5 roku vězení navíc a propadnutí majetku

Žalobce chce také pětiletý trest pro generálního ředitele největší české stavební firmy Metrostav Pavla Piláta, ten má navíc uhradit 1,5 milionu korun. Sama firma Metrostav by podle návrhu žalobce měla zaplatit peněžitý trest 25 milionů korun a nesměla by se účastnit deset let veřejných zakázek.