Žáci autoškoly ze Vsetínska u zkoušky opisovali a radili si. Jízdy dělali jen pár minut

Policie ukončila vyšetřování zkušebních komisařů autoškol ze Vsetínska, kteří u desítek žáků dali řidičské oprávnění lidem, kteří na to neměli nárok. Alarmující je podle policie případ 68letého muže, který dostal oprávnění pro skupinu A a C, aniž by proběhla praktická zkouška.