Záchranářskou uličkou v protisměru na Jižní spojce měl jet řidič Boltu

„Řidič, kterého jsem si objednal prostřednictvím aplikace, se mě ptal, zda pospíchám, že on ano. Z té jízdy jsem byl poměrně vyřízený, ale těžko vystoupíte na Jižní spojce. Když jsem pak viděl to hasičské auto, to už jsem se jen modlil," popsal jízdu záchrannou uličkou Petr S., který vozem cestoval jako zákazník.