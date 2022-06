Zabíjejí lidi s covidem, nepodávají ivermektin, tvrdil muž o špitálu. Soud ho osvobodil

Obžalovaný muž loni na jaře natočil více než tříhodinové video na covidovém oddělení nemocnice, ve kterém obviňoval lékaře a zdravotníky, že nechávají covidové pacienty umírat, protože jim nechtějí podávat podle něj účinné léky. Videozáznam, který pak zveřejnil na internetu, zhlédlo téměř 50 tisíc lidí. Hlávka se hájí tím, že jednal pod silným emočním tlakem kvůli umírající matce, nemocnici prý nechtěl poškodit.

„V nahrávce uváděl nepravdivé informace o tom, že ve FN Plzeň dochází k zabíjení pacientů, nejsou jim podávány léky na nemoc covid-19 a nechávají je tam umřít. Dále tvrdil, že vakcíny jsou pokusy na lidech, které vedou k tisícům úmrtí,“ uvedl státní zástupce.

„Pokud se týká obsahu obžalovaným šířené zprávy o tom, že vakcíny jsou pokusy na lidech, které vedou k tisícům úmrtí, dospěl soud k závěru, že nelze jednoznačně uzavřít, že tato zpráva je nepravdivá, neboť celosvětově jsou samozřejmě známy případy, kdy došlo k úmrtí osob následkem očkování. Rozhodně ale tato zpráva neměla poplašný charakter,“ uvedla ve zdůvodnění rozsudku soudkyně.

Podle ní měl soud podobný náhled i na výroky obžalovaného o tom, že ve Fakultní nemocnici v Plzni nejsou podávány léky na onemocnění covid, čímž má docházet k zabíjení pacientů.

„Zde je třeba znovu zdůraznit, že obžalovaný měl na mysli podávání léčivé látky Isoprinosin a Ivermektin, přičemž podávání ivermektinu při nemoci covid bylo rozhodnutím ministerstva zdravotnictví dočasně povoleno. V uvedeném období na jaře 2021 ohledně těchto přípravků panovala určitá euforie, neboť u některých pacientů skutečně došlo ke zlepšení jejich zdravotního stavu užíváním tohoto přípravku. Obžalovaný tak byl a do současné doby je přesvědčený, že se jedná o léky, které skutečně tuto nemoc dokážou vyléčit,“ pokračovala soudkyně.

Nepravdivým výrokem obžalovaného bylo podle Prýcové jen tvrzení o tom, že nechávají ve fakultní nemocnici pacienty zemřít. „Ani tato zpráva, byť samozřejmě bez kontextu všech skutkových okolností může mít znepokojivý charakter, nemá charakter poplašné zprávy. Jak bylo zjištěno, nedošlo následkem jednání obžalovaného k tomu, že by pacienti nechtěli být hospitalizováni ve fakultní nemocnici, že by byli hromadně přemisťováni do jiného zdravotnického zařízení a podobně,“ vysvětila předsedkyně senátu.

Jak dodala, obžalovaný jednal v situaci, kdy v nemocnici byla hospitalizovaná jeho matka. „Motiv jeho jednání byl výlučně spjat s poslední hospitalizací a následným úmrtím matky. Obžalovaný zcela nepochybně narušil vážnost a čest zdravotnického personálu a lékařů. Svými výroky na adresu fakultní nemocnice zcela nepochybně poškodil její jméno. Nicméně trestného činu pomluvy se není možné dopustit vůči právnické osobě,“ uzavřela soudkyně.

Hlávku pustili zdravotníci do nemocnice v době vrcholící loňské jarní pandemie na covidové oddělení za jeho matkou, která byla ve velmi špatném stavu. Sám v nahrávce připustil, že ho za ní pustili, aby se s ní rozloučil, protože umírala.

Nedostal prý informace

„Cítím se nevinen. Myslím si, že celá věc vznikla, že jsem nedostal žádné informace o matce, a díky tomu jsem potřeboval vědět, co s ní je," prohlásil před soudem Hlávka.

„Já bych to nikdy nenatáčel, ale donutil mě k tomu přístup lékařů, kteří mi nechtěli nic říci o zdravotním stavu matky a odmítli jí podat naprosto neškodný lék ivermektin. Říkal jsem si, že jediným způsobem, jak je k tomu mohu donutit, je všechno dokumentovat. V té chvíli jedinou mojí snahou bylo pomoci mé matce. Nevyžadoval jsem nic, co by jí mohlo ublížit," řekl.

„Pokud jsem své záběry komentoval, že může docházet k zabíjení pacientů, protože jim nepodávají účinné léky, tak to byla pravda. Nikoho jsem tím neznepokojil, naopak mi chodily děkovné maily od lidí, co to viděli," prohlásil Hlávka.