Zabij otce, jinak zemřeš, řekly hlasy v hlavě muže a on zaútočil

Dvaatřicetiletého muže obvinili z pokusu o vraždu vlastního otce jeseničtí kriminalisté. Hrozí mu za to až osmnáct let za mřížemi. Stíhán je vazebně. Muž vyšetřovatelům vypověděl, že slyšel v hlavě hlasy napovídající, aby zabil otce, a pokud to neudělá, sám zemře. Právo o tom informoval ve čtvrtek krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.