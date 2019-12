Za zřícení domu v Plzni soudí jeho správce. Může za to stavba železnice, hájí se

„Do objektu zatékalo. Voda postupně narušila zdivo a dřevěné trámy, což v konečném důsledku vedlo k destrukci obvodové zdi, krovu a střechy směrem do chodníku, kde mohlo reálně dojít k usmrcení nebo zranění většího počtu osob,“ uvedl žalobce Robert Merkun. Upozornil na to, že oběti nejsou jen proto, že se dům samovolně zbortil v pozdních nočních hodinách, kdyby byl chodník liduprázdný.

Údržbou domu pověřili jeho vlastníci právě Beneše. Ten před soudem odmítl, že by se o nemovitost nestaral a zanedbával její údržbu. „Ještě čtrnáct dní před tím, než to spadlo, jsem tam byl na kontrole a nenašel nic, co by na něco takového ukazovalo,“ prohlásil Beneš. Na objektu prý pravidelně opravoval poškozené tašky nebo odstraňoval odchlíplou omítku.