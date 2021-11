Za znásilnění tří dcer dostal muž ze Sokolovska devět let

Za znásilnění tří nezletilých dcer poslal ve středu Krajský soud v Plzni na 9 let do vězení osmačtyřicetiletého muže ze Sokolovska. Zároveň mu uložil povinnost zaplatit dívkám jako odškodné za psychickou újmu 2,5 milionu korun. Právu to řekla mluvčí krajského soudu Jana Durná s tím, že rozsudek není pravomocný.