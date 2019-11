Za vytunelování 1,2 miliardy z družstva padl i trest sedm let vězení

Manažeři MSD Petr Jánský a Jan Zavřel mají jít na pět let do vězení, což je poloviční trest, než žádala státní zástupkyně. Zbývající manažer záložny Daniel Tureček dostal trest o rok vyšší. Důvodem bylo to, že byl v souvislosti s MSD potrestán ještě v souběžné kauze.