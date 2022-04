Za vychvalování války stíhají zápasníka Grznára

„Je obviněný z přečinu podněcování k trestnému činu, za který v případě uznání viny hrozí maximálně dvouletý trest,“ řekl v pátek Právu dobře informovaný zdroj.

Grznárovo stíhání policie zatím blíže nekomentovala. Její mluvčí Pavla Burešová už dříve nepřímo potvrdila, že Grznára v souvislosti s předmětnou nahrávkou kriminalisté prověřují.

Provokační video umístil sportovec v březnu na sociální síť Facebook. I když ve veřejném prostoru nebylo příliš dlouho, sdílely ho stovky lidí.

Prý byl opilý

„Má to jednu velkou výhodu. Ve válce neexistuje právo. Ve válce můžeš páchat trestnou činnost jako vzteklej, což se mně líbí, to je sen. A přežijou jen ti nejsilnější. Prostě chci, aby v České republice byla válka, prostě chci, ať to Rusko nebo kdokoli jiný přijde na nás… Chci válku,“ řekl Grznár v první části videa nahraného v autě, které později zmizelo, protože šlo o tzv. Facebook Story, a to je viditelné pouze 24 hodin. Nahrávka poté pokračuje na jiném místě, ale obsahově je podobná.

„Zkrátka a dobře válka, to je vlastně jediná svoboda, protože víš, že můžeš kdykoli chcípnout, a zároveň víš, že můžeš kohokoli zabít, a to je prostě dobrý,“ znělo z nahrávky.

„A tuhle svobodu já chci… Chci válku v České republice a udělám pro to všechno,“ prohlásil kulturista na videu, které poté kdosi sdílel i na jiných sociálních sítích.

Grznár se později za nahrávku veřejně omluvil. Tvrdil, že ji natočil, když byl opilý. „Byl to hloupý úlet. Nic z toho jsem nemyslel vážně,“ kál se sportovec. Počítá s tím, že za to přijde trest.

Původně policisté uvažovali Grznára obvinit z trestného činu podněcování útočné války, za co by mohl jít až na deset let do vězení. Po jeho výslechu se ale nakonec rozhodli pro mírnější paragraf.

Grznár měl i v minulosti problémy se zákonem. Před rokem koncem března mu ústecký krajský soud pravomocně potvrdil peněžitý trest 15 tisíc korun za to, že na videu veřejně schvaloval vraždu romského řidiče dodávky v Chomutově a vyhrožoval vyvražděním dalších Romů.