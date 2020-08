Za vražedné bodnutí kamaráda si mladík odsedí 14 let, pak půjde do detence

„Je nepochybné, že to byl obžalovaný, který doprovázel poškozeného domů, použil nůž a poškozeného bodnul plnou silou a poškozený na místě zemřel. Obžalovaný odešel, aniž by se o osud poškozeného zajímal,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek a dodal, že Nosek dobře věděl, co udělal, protože použitý nůž omyl a schoval doma.