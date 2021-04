Za vraždu ženy a znásilnění matky poslal soud expolicistu na 13 let do vězení

Taxikáře a bývalého policistu, kterého obžaloba vinila mimo jiné z vraždy či znásilnění vlastní matky, poslal ve čtvrtek pražský městský soud na 13 let a čtyři měsíce do vězení. Žalobkyně navrhovala 30 let. Kvůli tomu, že byl čtyřiatřicetiletý muž při vraždě a následném založení požáru pod vlivem pervitinu a nepříčetný, byl ale odsouzen za trestný čin opilství. Verdikt není pravomocný.