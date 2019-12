Za vraždu u Kolína potvrdil soud Nepálci deset let

„Po celou dobu incidentu měl nůž k dispozici pouze obžalovaný, nebylo prokázáno, že by nožem do toho incidentu zasáhl někdo jiný. Je tedy logické, že všechna bodná a řezná zranění která vznikla, musel způsobit obžalovaný,“ zdůvodnil rozhodnutí Lněnička, který rovněž poznamenal, že trest vyměřený na samé spodní hranici zákonné trestní sazby je zcela přiměřený.

Na to Neupane zareagoval tak, že vzal dvaceticentimetrový nůž a o půl roku mladšího muže s lahví bodnul do ruky a do nohy. Když mu přišel na pomoc jeho známý, bodnul ho podle obžaloby Neupane jiným nožem do břicha, hrudníku a zad. Muž zemřel na místě, druhý z napadených byl s bodnořeznými ranami převezen do nemocnice.