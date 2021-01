Za vraždu staršího páru kvůli vile navrhuje žalobkyně 30 let vězení

Co se týče Nehyby, pro něj Murínová navrhla trest při dolní hranici trestní sazby, která činí pět až deset let vězení. „Nelze bagatelizovat jeho jednání, ve srovnání s obžalovaným Fialou je to rozdíl. Nicméně jeho (Nehybovo) jednání je vysoce společensky škodlivé. Jak už jsem řekla, bez toho podvodu by nebyla vražda,“ uvedla Murínová v závěrečné řeči.