Za vraždu kamaráda si muž odsedí 11 let ve vězení

Bývalý dělník, kterému se mezi jeho známými přezdívá Indián, bodl v polovině loňského prosince svého známého do krku dvaadvaceticentimetrovým nožem ve svém zděném přístřešku v pražském Braníku poblíž nájezdu na Jižní spojku. Popovič muži zarazil kuchyňský nůž osm centimetrů hluboko, až mu přeťal štítnou žílu. Muž i přes snahu přivolaných záchranářů na místě vykrvácel.

Popovič před soudem přiznal hádku, která incidentu předcházela.

„Popíjeli jsme od rána, víno a grog, a pak jsme se začali hádat a tak dále a tak dále,“ začal zvolna vypovídat obžalovaný. „Chtěl jsem si jít lehnout, voni byli u mě na návštěvě a povídám jim, ať vypadnou,“ pokračoval.

Tři promile v krvi

Se svým známým se postupně začali dohadovat. „Von (poškozený) se do mě pustil a tím to vzniklo,“ řekl Popovič. Svědci jeho verzi potvrdili s tím, že to byl právě poškozený, kdo hádku začal.

„Začal mi vyčítat alkohol, začal mi vyčítat jídlo a tak dále. Tak jsme do sebe strkali. Prostě strkanice taková, to si ještě pamatuju,“ vzpomínal Popovič, který měl v době činu zhruba tři promile alkoholu v krvi. „Upřímně řečeno, abych vám řekl, jsem alkoholik,“ svěřil se soudu Popovič.

Samotný útok nožem si prý nevybaví a nepamatuje si, že by muže bodl. „Je to smutný, nemělo se to stát. Strašně toho lituju. Byl to pomalu můj nejlepší kamarád, pomáhal mi tu boudu postavit,“ zpytoval svědomí Popovič.

Svědkyně: Pusťte ho

Předvolaná trojice svědků se Popoviče v podstatě zastávala, je prý klidný, bezproblémový. Naopak poškozený podle svědků vyvolával konflikty. A i ten jeho poslední byl prý z větší části jeho vina.

„Neudělal (Popovič) to schválně, bylo to z afektu, že mu ruply nervy. Prosím vás, pusťte ho, on za to nemůže,“ orodovala za obžalovaného svědkyně z tamní „lesní“ komunity.

Státní zástupce požadoval pro Popoviče trest kolem deseti, jedenácti let. Obhájce pak navrhoval soudu překvalifikování činu na ublížení na zdraví s následkem smrti s tím, že výši trestu nechal na uvážení soudu.