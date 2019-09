Za vraždu dvouleté dívky navrhuje žalobce 18 let vězení, obhájce překvalifikaci na opilství

Podle znalců byl mladík v době činu středně až těžce opilý, jeho rozpoznávací schopnosti byly zachované, ovládací pak byly částečně snížené. Podle zpětných výpočtů toxikoložky mohl mít obžalovaný v době útoku i přes tři promile v alkoholu v krvi, což vedlo k návrhu obhájce obžalovaného Petra Šupala hodnotit jeho jednání jako trestný čin opilství. V tom případě by muži hrozilo pouze tři až deset let vězení. Šupal také v závěrečné řeči zmínil dosavadní bezúhonnost obžalovaného, jeho doznání či upřímnou lítost jako polehčující okolnosti.

Oproti tomu státní zástupce Petr Boš měl jednoznačně za prokázané, že šlo o vraždu. „Mám za to, že bylo dokázáno, že se stal skutek popsaný v obžalobě a že se jej dopustil obžalovaný. Od počátku přicházel v úvahu toliko právě obžalovaný, neboť ani z jeho výpovědi, šetření, výpovědí svědků nebylo zjištěno, že by se v inkriminované době někdo jiný v bytě nacházel,“ prohlásil Boš, který by považoval za náležitý trest v polovině trestní sazby, která činí 15 až 20 let. Využít možnosti uložení výjimečného trestu podle Boše vzhledem k dosavadní bezúhonnosti obžalovaného a jeho jinak kladnému vztahu k dívce není potřeba.