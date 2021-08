Za vraždou mladého dělníka na Českolipsku byl alkohol i spory kolem Podněstří

Do jejich vztahu se promítl generační rozdíl i spory související s existencí takzvané Podněsterské moldavské republiky, podporované Ruskem. Mladší dělník pocházel z této oblasti, považoval se za Rusa a mluvil výhradně rusky, útočník byl Moldavan.

Mladý Rus pak po návratu do Nových Zákup staršímu parťákovi údajně nadával, že je zapáchající Moldavan, a nutil ho, aby se šel osprchovat. Údajně popadl i nůž, Beschieriemu vyhrožoval, že ho podřízne, a převrhl na něj stůl.

„Já pak utekl do rohu místnosti, kde byla lednice, on šel ale znovu za mnou, neustále mi vyhrožoval a přibližoval se ke mně. Vedle lednice byl stolek a na něm byl jiný, černý nůž, ten jsem vzal a ze strachu jsem bodnul,“ vypověděl ve středu v Liberci Beschieri. „Byla to jediná možná obrana,“ tvrdil.