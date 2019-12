Za únos ženy kvůli výkupnému poslal soud dvojici mužů na šest a pět let do vězení

Případ Vošty a Schaidta soud vyloučil k samostatnému projednání, kvůli jejich zhoršujícímu se zdravotnímu stavu. „Vrchní soud měl již dříve pochybnosti, zda tito obžalovaní zcela chápou v plném rozsahu smysl a účel trestu,“ vysvětlil soudce Viktor Mach a zmínil jejich zhoršující se stav. „Nebylo by správné a spravedlivé, aby bylo pokračováno nadále v řízení bez toho, aby byl zkoumán jejich zdravotní stav,“ dodal s tím, že by to společné řízení všech obžalovaných zdržovalo, protože je třeba doplnit zdravotní posudky.