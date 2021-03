Za ubodání kamaráda dostal muž 17 let vězení

Podle Ráce ho jeho kamarád chytl pod krkem, škrtil ho a dal mu ránu pěstí do obličeje. „Nevěděl jsem, co se stalo, tak jsem z nervu...přeskočilo mi....na kuchyňský lince byl nůž, tak jsem ho vzal a nevím, kolikrát jsem ho bodl,“ prohlásil u soudu Rác. Jeho obhájce v závěrečné řeči uvedl, že Rác jednal z úleku a panické obavy o svůj život.

Rác muže ubodal devíti ranami nožem s dvanácticentimetrovou čepelí, zejména do hlavy a krku. Podle státního zástupce takové jednání nelze hodnotit jako případnou nutnou obranu, a tedy není možné skutek kvalifikovat jako zabití. Rácovi žalobce v závěrečné řeči navrhoval 18 let vězení.

Rác po činu odešel z bytu ven, protože prý potřeboval na „čerstvý vzduch“. Pak se vrátil a začal uklízet nepořádek, záchranku svému kamarádovi ale nezavolal, protože se prý styděl za to, co provedl. Pomoc přivolala až dcera zavražděného, která se vrátila z diskotéky. Muži ale už nebylo pomoci.

„Chtěl bych vyjádřit, že mi je hodně líto, co se stalo. Velice toho lituji a nejvíc mě mrzí, že jsem to udělal opětovně,“ prohlásil na závěr Rác. „I když vím, že je to neomluvitelný, tak bych se chtěl omluvit pozůstalým. Vzal jsem život člověku, kterýho jsem měl docela rád, byl mým kamarádem, je mi to hrozně líto co se stalo,“ dodal.