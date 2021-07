Za týrání fenky dostala majitelka podmínku. Dva roky nesmí chovat zvířata

Obviněná žena zpočátku popírala, že jde o jejího psa. Nakonec se ale pod tíhou důkazů přiznala. „Je mi líto, že jsem to nechala dojít až do takového stavu, do jakého to došlo. Měla jsem Nelu řádně krmit a zabezpečit ji. Toho jsme si nyní vědoma,“ vypověděla majitelka psa.