Za teroristický útok na Ukrajině dostal uprchlý Čech 20 let

Kantor v roce 2015 odletěl z Prahy přes Rostov na Donu do Donbasu, kde podle obžaloby podstoupil výcvik a stal se odstřelovačem v armádě samozvané Luhanské lidové republiky. V ní se podle spisu dostal na hodnost seržanta a účastnil se bojových operací.

Uprchlému Čechovi hrozí za teror na Ukrajině až 20 let vězení

Podle Kantorova obhájce ale nebyl proveden žádný důkaz, který by svědčil o jednání uvedeném v obžalobě, a on navrhl Kantora obžaloby zprostit.

Při hlavním líčení vypovídalo několik znalců a svědků - Kantorových kamarádů. Ti vypověděli, že obžalovaný mluvil o tom, že se chce zapojit do bojů na Ukrajině na straně proruských separatistů nebo že jim psal zprávy o jeho úspěších v separatistické armádě.

Tyto výpovědi v závěrečné řeči mírnil Kantorův obhájce s tím, že jeho klient měl tendenci dělat se zajímavějším a zprávy o tom, co na Ukrajině dělá, je třeba brát s velkou rezervou.

Jeden z Kantorových kamarádů uvedl, že byli spolu v kontaktu ještě v roce 2016. Dostal prý ale posléze e-mailem zprávu, že je Kantor mrtvý, potvrdit se to ale nepodařilo.

V souvislosti se zapojením Čechů do bojů na Ukrajině proběhla koncem dubna po celé republice rozsáhlá razie, při které bylo zadrženo pět lidí. Podle Bílého jsou podezřelí z trestných činů souvisejících s terorismem.

Podle zjištění policie jeden z členů spolku v minulosti odjel do Donbasu, kde se měl zapojit do bojů na straně separatistů. Po návratu spolek začal shánět peníze, aby do válčící zóny mohli vycestovat další zájemci.