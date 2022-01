Za teror na Ukrajině potvrdil soud „Begemotovi“ Urbánkovi 20 let vězení

„Zcela jednoznačně se dnes potvrdilo že to, co uvádí obžalovaný (v příspěvcích na sociálních sítích – pozn. red.), naprosto sedí,“ uvedl soudce zpravodaj Alexandr Károlyi.

Károlyi se také pozastavil nad výší trestu, který by podle senátu mohl být i vyšší. „S ohledem na to zapojení obžalovaného, dlouhodobost i charakter toho, co se tam odehrávalo, ten trest mohl být i přísnější než těch dvacet let, my ho považujeme za spíše mírný,“ řekl Károlyi.