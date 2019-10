Za střelbu na zaměstnavatele družky potvrdil soud muži 12 let

Havelkovi za pokus o vraždu hrozilo 12 až 20 let vězení. „I my zastáváme názor, že jednání obžalovaného naplňuje znaky pokusu vraždy. Obžalovaný skutečně svou zbraň složil, vyšel ven, a to v okamžiku, kdy byl naštvaný. K místu činu šel několik minut a dalších několik minut tam čekal na příhodný okamžik. K výstřelu došlo v okamžiku, kdy viděl siluetu poškozeného,“ uvedla soudkyně Renáta Sobalová.