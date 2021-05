Za smrt stařenky po útoku psa padla podmínka

Soudní senát se podle ní zabýval i možností, že při léčbě pokousané stařenky pochybili zdravotníci v nemocnici v České Lípě. „Nezjistili jsme ale nic, co by nasvědčovalo nevhodné léčbě nebo zanedbání péče,“ zmínila Blanka Fedorková.

Že měla stařenka natrženou slezinu a v jejím důsledku krvácení do břicha, přitom českolipští zdravotníci vůbec nezjistili. Odhalila to až nařízená pitva. Na to také před vynesením rozsudku upozorňovala obžalovaná Vladislava M. i její obhájce Jakub Beránek.