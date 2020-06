Už přestává sranda, vzkázala soudkyně. Za schvalování teroru v mešitách dostal muž podmínku

Soud je toho názoru, že společenská škodlivost Klestilova činu je poměrně vysoká. „Je potřeba, aby si lidé uvědomili, že to, že někdo zaútočí na obyčejné civilní osoby, je teroristickým činem,“ prohlásila předsedkyně senátu Hana Chaloupková.

„Měl jste si uvědomit, když jste to psal, že zatím jsou obyčejní lidé,“ obrátila se konkrétně na Klestila.

Pokud něco někde lidé napíšou, tak by měli domýšlet, co tam vlastně napsali soudkyně

Podle soudu si lidé při psaní podobných komentářů neuvědomují, že by se to mohlo například stát jejich blízkým.

„Chceme, aby si ti další už uvědomili, že tady přestává všechna sranda. Že kdyby se to stalo příště, tak si můžou jít sednout,“ apelovala Chaloupková na veřejnost.

„Pokud něco někde lidé napíšou, tak by měli domýšlet, co tam vlastně napsali a co tím svým vyjádřením chtěli říct,“ dodala.

Klestil loni v březnu napsal pod facebookový příspěvek k teroristickému útoku v novozélandském Christchurchi: „Konečně měl někdo koule a ukázal, jak se na Mohamedány musí. Dobrá práce.“

Muž, který se živí jako řidič kamionu, se před soudem hájil, že tím nechtěl schvalovat teroristický útok, ale vyvolat diskusi, byl prý zvědavý, co kdo odpoví.

Opravdu by mě nenapadlo, že dělám nějakou trestnou věc obžalovaný

„Uznávám, že jsem napsal blbost, aniž bych si to uvědomil. Ale opravdu by mě nenapadlo, že dělám nějakou trestnou věc, že by se to mohlo dostat k soudu,“ prohlásil Klestil s tím, že to byl pro něj spíš hec, aby vyvolal reakce „těch sluníčkářů“.

„Já o tom nevím vůbec nic. Podle titulku, ani jsem to nečet, video jsem neviděl. V kamionu se nudíte, koukáte do telefonu,“ pokračoval obžalovaný. „Z mý strany to mělo neuvážený provokativní charakter,“ uzavřel.

Na dotaz soudu, zda by stejně reagoval, kdyby se takový útok stal v ČR, odvětil, že by nic takového nepsal.

Když se Klestila zeptal senát na jeho náhled na svět, tak prohlásil, že se v České republice ještě cítí v bezpečí, ale díky své práci se v západní Evropě setkává s muslimy. „To poznáte... jako poznáte Číňana, Japonce, tak poznáte i muslima,“ nechal se slyšet Klestil.

Proti muslimům prý nikdy nic neměl, ale když „za poslední léta začali páchat ty vražedný útoky na obyvatele v Evropě“, tak vůči muslimům pocítil odpor. Podle Klestila je ideologií muslimů „znásilnění a vraždění.“

„Já s nima vlastně problém nemám vůbec, měl jsem spolupracovníka muslima – výbornej chlapík. Kdyby takový muslimové byli, tak je to pohoda!“ pronesl na závěr výpovědi Klestil.