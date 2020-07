Za schvalování střelby v mešitách dostal muž ze Sokolovska podmínku

Kantor u soudu řekl, že ho mrzí, co se stalo. Omluvil se za to, že jeho komentář byl špatně pochopen. Tvrdil, že slova o „pěkně provedené práci“ byla myšlena jako pochvala pro novozélandskou policii, která střelce rychle zadržela „Vůbec mi nenapadlo, že si to někdo může vyložit tak, že bych tím chválil střelce,“ dodal Kantor.